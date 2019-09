Incidente frontale: muore un ragazzo di appena 20 anni Tragedia sulla provinciale a Teggiano: perde la vita Mariano Casale, ferita un'altra persona

Ancora una tragedia sulle strade salernitane: ieri sera sulla strada provinciale che conduce da Teggiano a Polla, nei pressi della frazione Perillo, due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo della Golf un uomo originario di San Pietro al Tanagro, mentre nell'Alfa Mito c'era il 20enne Mariano Casale, di Sala Consilina. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, l'impatto non gli ha lasciato scampo ed è morto praticamente sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono accorsi i sanitari del 118: il ferito è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Curto" di Polla: per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazioni e non sarebbe in pericolo. Tragicamente diverso il destino dell'altra vittima dell'incidente: la salma di Mariano si trova nella sala mortuaria nel nosocomio del Vallo di Diano.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i carabinieri della locale compagnia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Quella sulle strade della provincia appare sempre più una drammatica conta: solo poche ore prima a Castellabate un altro ragazzo aveva perso la vita dopo lo schianto contro un albero. Questa estate tante, troppe, le vittime dell'asfalto. Quasi tutte giovani o giovanissime.