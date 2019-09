Brucia le sterpaglie provocando un incendio: denunciato In azione la stazione Carabinieri Forestale di Padula

Brucia le sterpaglie per ripulire i campi provocando un incendio, denunciato. Lo scorso 18 agosto è stato segnalato alla Stazione Carabinieri Forestale di Padula un incendio boschivo in località Piedi la Serra. Le fiamme hanno interessato alcune colture agrarie, un uliveto incolto e il bosco attiguo, costituito da un rimboschimento di resinose, mettendo a rischio un’ampia superficie boscata.

Sul posto sono intervenute le squadre di spegnimento, quattro automezzi che sono riusciti a limitare la superficie percorsa dal fuoco a circa 2.000 metri quadrati e sono riuscite in particolare ad evitare che il fuoco investisse il bosco di resinose.

Al termine delle operazioni di spegnimento i militari hanno fatto partire le prime indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’incendio e dopo diversi giorni di attività investigativa, con l’impiego di metodologie di indagine finalizzate all’individuazione dell’area di insorgenza del fuoco, sono risaliti al presunto autore del reato. L'uomo avrebbe effettuato dei lavori di pulizia dei residui vegetali bruciandoli, ma non riuscendo a contenere le fiamme che si sono propagate velocemente e senza controllo al bosco adiacente, proprio in periodo di alto rischio e grave pericolosità per gli incendi boschivi, decretato dalla Giunta della Regione Campania e decorrente dal giorno 15 giugno e fino al 30 settembre, in cui vige il divieto assoluto di accensione di fuochi.