Vende gioielli rubati: sospesa licenza a compro oro Denunciato il titolare

Avrebbe messo in vendita gioielli rubati, sospesa dal questore la licenza di un compro oro e denunciato il titolare. In azione gli agenti della Squadra Mobile che hanno portato avanti le indagini su un esercizio commerciale in provincia.

Dai controlli amministrativi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale avrebbero rilevato che per numerosi oggetti preziosi presenti nell’esercizio non era stata fatta la prevista registrazione. I sospetti dei poliziotti si sono concentrati su vari monili d’oro il cui furto era stato denunciato pochi giorni prima in un’abitazione della provincia di Salerno.

Dalle successive indagini, gli agenti avrebbero accertato che alcuni di essi erano effettivamente provento di furto, e che per essi il titolare non aveva effettuato nessuna registrazione come previsto dalla legge. Ad aggravare ulteriormente la posizione di quest’ultimo anche la richiesta alla vittima del furto di una somma di denaro per ottenere la restituzione degli oggetti rubati. Gli oggetti, illecitamente detenuti senza registrazione a norma di legge, sono stati sequestrati,al titolare sono state elevate sanzioni amministrative fino a 10.000 euro.

Il questore ha poi emesso il provvedimento di sospensione per sessanta giorni della licenza per il commercio di oggetti preziosi.