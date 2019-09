Scoperto a vendere droga: arrestato pusher 25enne Il giovane si trova ora ai domiciliari nella sua abitazione

Beccato a vendere droga, nei guai un 25enne di Caggiano. Al lavoro i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno arrestato in flagranza di reato il giovane per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso un 40enne di origini pakistane con una dose di hashish, che avrebbe precedentemente acquistato dal presunto pusher per 15 euro. I carabinieri hanno ritrovato nella disponibilità del 25enne della droga, circa 150 euro in contanti, stupefacente di vario tipo (hashish e marijuana) nonché materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato condotto ai domiciliari.

La Compagnia di Sala Consilina nel mese di agosto ha arrestato cinque persone per spaccio e detenzione di stupefacenti e ha sequestrato circa 200 grammi di marijuana, hashish e cocaina, segnalando oltre 30 persone alla Prefettura-UTG di Salerno per uso personale di droga.