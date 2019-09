Salerno, Trombetti guiderà il comando provinciale carabinieri Il 47enne nativo di Caserta si presenta: «Approccio individualizzato per le singole aree»

È Gianluca Trombetti il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Salerno. Il colonnello 47enne, nativo della provincia di Caserta, prende il posto del colonnello Antonino Neosi che ha lasciato Salerno dopo tre anni. Laureato in giurisprudenza, Trombetti si è formato alla scuola militare “Nunziatella” di Napoli dove ha conseguito la maturità classica. In Campania ha operato già a Giugliano, mentre è reduce dall’esperienza a Roma all’ottavo reggimento mobile “Lazio”. In carriera è stato impegnato anche all’estero: prima (dal 1998 al 1999) in Bosnia Ezegovina nell’ambito di una forza multinazionale di stabilizzazione del Paese balcanico a guida Nato e, poi, in Albania (dal 2000 al 2001) in seno a missione per l’addestramento e la consulenza della Polizia albanese sotto la responsabilità dell’allora Unione Europea Occidentale. Da qualche giorno ha assunto la guida del comando provinciale carabinieri di Salerno. «Da cittadino so che la provincia di Salerno è bellissima sia dal punto di vista ambientale che sotto il profilo turistico-architettonico. Sotto il profilo della prevenzione e della repressione dei reati ci sono tante realtà diverse: la provincia a nord ha problematiche diverse da quella a sud. Ma l’approccio che vorrei continuare a preservare è un approccio individualizzato rispetto alle singole problematiche, elaborando progetti d’intervento che siano individualizzati sui fenomeni criminosi delle singole aree». Fondamentale sarà la collaborazione dei cittadini ( «Noi ci porremo a loro disposizione affinché insieme si giunga al risultato») e il coordinamento collaborativo tra le forze di polizia. Non saranno sottovalutati i reati predatori che avranno “la medesima importanza di quelli associativi anche particolarmente gravi». Il comando provinciale terrà alta la guardia nella lotta alla criminalità organizzata, contrastando anche le infiltrazioni e i reati connessi al traffico di stupefacenti.