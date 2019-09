Uomo bloccato sui binari dalla Polfer, traffico treni in tilt Oltre un'ora di stop alla circolazione sulla linea Napoli- Battipaglia

Torna regolare il traffico sulla linea Napoli- Battipaglia dopo più di un'ora di stop alla circolazione e fino a 60 minuti di ritardo per i convogli in viaggio.

È stato regolarmente ripristinato il flusso ferroviario, verso le 9 e 15 di questa mattina, dopo l'interruzione alla circolazione dovuta alla presenza, sui binari della stazione del parco Arbostella, di un uomo, bloccato poi dagli agenti della polizia e dai volontari del 118. Non si esclude l'ipotesi di tentato suicidio. Treni bloccati da Battipaglia a Salerno. Tanti disagi per pendolari e lavoratori che hanno dovuto aspettare la fine delle operazioni dei militari prima di riprendere il viaggio. Sul posto gli agenti della Polfer per ricostruire le dinamiche dell'accaduto.