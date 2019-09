Furto al Maxibingo: incastrati dalla telecamere i malviventi Avevano portato via un bottino da 3.500 euro. Individuati grazie ai video di sorveglianza

Presi in mattinata i possibili responsabili del furto al Maxibingo di Salerno. In azione la squadra mobile della questura che ha preso in custodia cautelare personale due indagati, gravemente indiziati, per il furto commesso nel tardo pomeriggio del 25 giugno, alla sala giochi situata in via dei Greci.

Ad incastrarli ci sarebbero i video dei sistemi di videosorveglianza cittadina e privata che inquadrerebbero i due malfattori nell'atto di forzare uno sportello di una “Slot Top” e rubare circa 3.500 euro. I due malviventi, già noti alle forze dell'ordine per reati dello stesso genere, sarebbero poi scappati in sella ad uno scooter. Ritrovati anche gli indumenti indossati al momento del furto, sottoposti adesso a sequestro.