Tragico incidente all'alba: un morto e 3 feriti E' accaduto in via Ligea a Salerno: tutti gli occupanti dell'auto sono giovani irpini

Un incidente mortale ha funestato il giorno di San Matteo a Salerno: per cause ancora in corso di accertamento un'auto con a bordo quattro ragazzi della provincia di Avellino si è ribaltata.

Uno degli occupanti purtroppo è deceduto, mentre gli altri tre sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale "Ruggi d'Aragona".

Il sinistro è avvenuto tra Via Ligea e Via Porto, nei pressi del Varco Trapezio dello scalo di Salerno. L'auto - una Fiat Panda - si è andata a schiantare per poi ribaltarsi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi, i vigili del fuoco ed i medici dell'Humanitas oltre al personale di "Strade sicure".