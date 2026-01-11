Catania-Cavese, le probabili formazioni: aquilotti decimati In Sicilia Prosperi deve fare i conti con l'emergenza. Fella e Orlando in campo alle spalle di Fusco

Una prova quasi impossibile. La Cavese sogna un “clamoroso al Cibali”. La squadra metelliana fa visita al Catania (fischio d’inizio alle ore 14:30), arrabbiato dopo il pari di Foggia e bramoso di provare a sorpassare per qualche ora il Benevento. Sfida difficile per i metelliani, decimati dalle assenze e con un pronostico che premia ampiamente i rossoblu, autentico caterpillar tra le mura amiche.

Aquilotti decimati

A rendere ancora più difficile la portata della sfida in Sicilia anche le tantissime defezioni. Oltre a Diarrassouba e a Cionek squalificati, mancheranno pure Luciani, Macchi, Peretti, Fornito e Suplja tutti per motivi fisici. Tra i convocati di mister Prosperi il recente acquisto Visconti e oltre ai recuperati Munari e Sorrentino, entrambi però destinati inizialmente alla panchina. Prosperi riparte dal 3-5-1-1, con Evangelisti, Loreto e Nunziata a protezione di Boffelli. In mezzo al campo ci sarà Fella da mezzala, con Orlando a sostegno di Fusco.

Catania-Cavese, le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Jiménez, Lunetta; Forte. Allenatore: Domenico Toscano.

CAVESE (3-5-1-1): Boffelli; Evangelisti, Loreto, Nunziata; Amerighi, Fella, Awua, Maiolo, Pelamatti; Orlando; Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi.