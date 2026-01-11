Catania-Cavese, le probabili formazioni: aquilotti decimati

In Sicilia Prosperi deve fare i conti con l'emergenza. Fella e Orlando in campo alle spalle di Fusco

Cava de' Tirreni.  

Una prova quasi impossibile. La Cavese sogna un “clamoroso al Cibali”. La squadra metelliana fa visita al Catania (fischio d’inizio alle ore 14:30), arrabbiato dopo il pari di Foggia e bramoso di provare a sorpassare per qualche ora il Benevento. Sfida difficile per i metelliani, decimati dalle assenze e con un pronostico che premia ampiamente i rossoblu, autentico caterpillar tra le mura amiche.

Aquilotti decimati

A rendere ancora più difficile la portata della sfida in Sicilia anche le tantissime defezioni. Oltre a Diarrassouba e a Cionek squalificati, mancheranno pure Luciani, Macchi, Peretti, Fornito e Suplja tutti per motivi fisici. Tra i convocati di mister Prosperi il recente acquisto Visconti e oltre ai recuperati Munari e Sorrentino, entrambi però destinati inizialmente alla panchina. Prosperi riparte dal 3-5-1-1, con Evangelisti, Loreto e Nunziata a protezione di Boffelli. In mezzo al campo ci sarà Fella da mezzala, con Orlando a sostegno di Fusco.

Catania-Cavese, le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Jiménez, Lunetta; Forte. Allenatore: Domenico Toscano.

CAVESE (3-5-1-1): Boffelli; Evangelisti, Loreto, Nunziata; Amerighi, Fella, Awua, Maiolo, Pelamatti; Orlando; Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi.

