La verità sulla morte di Gianluca dall'autopsia Lutto cittadino a Montefredane per i funerali del 28enne che ha perso la vita in un incidente

Restano gravi ma stazionarie le condizioni delle due giovani irpine coinvolte nel tragico incidente mortale costato la vita sabato mattina all'alba al 28enne irpino, di Montefredane,, Gianluca Puorro. Lo schianto in via Ligea a Salerno, proprio nel giorno dei festeggiamenti del santo patrono, San Matteo. A bordo della vettura, 5 giovani. Feriti, ma in modo non grave, due ragazzi.

Sono invece ricoverate all'ospedale Ruggi di Salerno in rianimazione e chirurgia d'urgenza le due amiche Angela e Angelica. La prima ha riportato la rottura del femore, lesioni a una spalla e alle costole e una grave lesione epatica: operata d'urgenza non sarebbe comunque in pericolo di vita. Angelica si trova invece nel reparto di chirurgia d'urgenza, nelle prossime ore potrebbe subire un intervento chirurgico.

Nel violento impatto si è procurata ferite alla testa e diverse fratture alle costole, al torace e agli arti e lesioni vertebrali. Intanto si attendono i risultati dell'autopsia, tenutasi stamattina, sulla salma del giovane Gianluca, per chiarire le cause della sua morte. Si attende il dissequestro del corpo per i funerali. Lutto nel comune irpino di Montefredane. “Siamo distrutti – a dirlo è il sindaco Valentino Tropeano - nel giorno del funerale del nostro Gianluca sarà proclamato il lutto cittadino. Era un ragazzo meraviglioso”.