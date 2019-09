Piazza della Libertà, respinta l'istanza al Consiglio di Stato La decisione dei giudici dopo la decisione del Tar di affidare l'appalto alla Rcm costruzioni

Istanza respinta, ora non ci sono più ostacoli per il cantiere di Piazza della Libertà a Salerno: il presidente Francesco Caringella ha infatti bocciato la richiesta avanzata dall’associazione temporanea d’impresa che ha perso l’affidamento del bando di Piazza della Libertà. Nessuna sospensiva, dunque si va nel merito.

Nei giorni scorsi il Tar di Salerno (prima sezione) aveva deciso per l’ok dell’appalto alla Rcm Costruzioni. Il provvedimento dei giudici amministrativi è stato impugnato dalle imprese escluse, che hanno così deciso – attraverso i loro legali – di ricorrere al Consiglio di Stato.

I giudici hanno però respinto l’istanza, dal momento che «non sussiste un periculum in mora di intensità tale da giustificare la concessione di una misura provvisoria nelle more dell’imminente definizione dell’incidente cautelare in sede collegiale», come si legge nel dispositivo firmato dal presidente Caringella notificato alle parti in causa.

L’argomento sarà affrontato e discusso in camera di consiglio il prossimo 17 ottobre.