Terrore a bordo: bus a fuoco, passeggeri salvi per miracolo La Cgil: "Parco mezzi vecchi, attendiamo ormai da mesi la consegna di quelli nuovi"

"L’incendio di questo pomeriggio sull’autobus di Busitalia Campania sulla tratta Battipaglia - Salerno che, per poco, non si e` trasformato in tragedia, e` l’ennesimo episodio grave e preoccupante che ci troviamo a registrare negli ultimi mesi nel trasporto pubblico locale salernitano". E' la vibrante denuncia di Gerardo Arpino, segretario provinciale della Filt Cgil di Salerno.

L'episodio ha riguardato un mezzo che percorre una tratta solitamente molto affollata. Per miracolo non si sono registrate gravi conseguenze e non si sono registrate vittime. Ma la dea bendata non può bastare: "Da tempo denunciamo la vetusta` del parco rotabile, fattore di per se´ ingenerante situazioni come la suddetta e che delinea una vera e propria emergenza sicurezza. Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Societa` nell’acquisto di nuovi autobus, sono molti ancora i mezzi datati ed obsoleti", l'atto d'accusa del sindacato.

Insomma, una situazione insostenibile per i dipendenti Busitalia ma anche per i passeggeri. "Attendiamo da mesi la consegna dei nuovi autobus da parte della Regione Campania e ci auspichiamo che cio` avvenga nel piu` breve tempo possibile cosi` da garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. La sicurezza non va considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti, nessuno escluso, ed un’assoluta necessita`", il monito di Arpino.