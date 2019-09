Ancora sangue sulle strade: frontale in galleria, un morto Il bilancio parla anche di due feriti, trasportati in ospedale: deceduto un uomo

Una drammatica conta, che sembra non arrestarsi mai. E' quella dei sinistri stradali sulle arterie della provincia di Salerno. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto in serata sulla Provinciale 430 "Cilentana", via di comunicazione già tristemente nota alle cronache per la sua scia di sangue.

Per cause in corso di accertamento, un pick up Mitsubishi e una Mercedes si sono scontrate frontalmente all'interno della galleria nel territorio di Prignano Cilento. L'impatto è stato violentissimo e ha ridotto i veicoli ad ammassi contorti di lamiere. Per uno degli occupanti, non c'è stato nulla da fare ed è morto. La vittima è un 50enne originario di Castellabate.

Ad aggravare ulteriormente il bilancio anche altri due feriti, soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e il personale Anas.

Lunghe le operazioni per effettuare i rilievi e liberare la galleria dai rottami. Inevitabili le gravi ripercussioni sulla circolazione, che ha subìto blocchi e rallentamenti.