Coltiva marijuana in casa: arrestato 30enne In azione la guardia di finanza, il giovane ha cercato di sfuggire ai militari nascondendosi

Coltiva piante di marijuana in casa, arrestato 30enne salernitano. In azione la Guardia di Finanza del comando provinciale. I militari hanno notato delle piante sul balcone di una abitazione, del tutto simili alla marijuana, con foglie rigogliose e prossime all’infiorescenza.

Hanno così perquisito l’appartamento, sequestrando 18 piante, piccole dosi di hashish e cocaina, nonché prodotti specifici per la coltivazione, flaconi di radicanti, fertilizzanti per lo sviluppo dell’infiorescenza ed una cesoia per la potatura.

Il responsabile, con precedenti specifici, durante le operazioni ha anche cercato di sfuggire al controllo, chiudendosi in una stanza e nascondendosi dietro una poltrona.

I Finanzieri, dopo averlo scoperto lo hanno arrestato. Denunciato a piede libero anche il padre, con il quale il trentenne condivideva l’abitazione, adibita a vera e propria piantagione. E’ di circa 15 giorni fa, inoltre, l’arresto di uno spacciatore sul lungomare, fermato con 35 grammi di hashish, già confezionato in dosi pronte per essere cedute.

L’uomo, portato in caserma per la successiva perquisizione, aveva addosso altri 16 grammi di marijuana, nascosti all’interno degli slip, e 250 euro in contanti, possibile ricavato dell’attività di spaccio. Formalmente residente in un centro d’accoglienza di Eboli, già da diversi anni, era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, pertanto ritirato dai militari. Su disposizione del G.I.P., si trova ora nel carcere di Fuorni.