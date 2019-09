Beccato con una mazza da baseball e un tirapugni in auto Denunciato un 40enne. A intervenire la polizia

E' stato sorpreso con una noccoliera in acciaio ed una mazza da baseball in auto, denunciato dalla polizia un 40enne salernitano per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato da una pattuglia della Sezione Volanti, mentre era in transito in via Unità d’Italia. I poliziotti gli hanno intimato l'alt e durante il controllo hanno trovato, all’interno dell’autovettura, precisamente nel cruscotto, un tirapugni in acciaio cromato di 12 centimetri e, all’interno del bagagliaio, una mazza da baseball lunga 70 centimetri, entrambi sequestrati.