Tragico incidente in moto: muore un 35enne Il giovane lascia la moglie e una figlia. Lo schianto nei pressi di un cimitero

Tragedia a Sassano, nei pressi del cimitero comunale, sulla strada provinciale 213. Ancora un giovane morto sull'asfalto. A perdere la vita un 35enne originario di Padula. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra.

A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118, troppo gravi le ferite riportate nello schianto, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane centauro lascia una moglie e una figlia.

A ricostruire la dinamica del sinistro i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e quelli della Stazione di Sassano che hanno effettuato i rilievi necessari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del mezzo incidentato. Pare che non siano coinvolti altri veicoli. Un dramma senza fine, in un'estate nera che ha visto tanti giovani morire in tragici incidenti stradali nel salernitano.