Un animale gli taglia la strada: così è morto Francesco Il 35enne è finito contro un albero con la sua moto a Sassano, nei pressi del cimitero

Avrebbe perso l'equilibrio, andando a sbattere con la sua moto contro un albero, per evitare un animale che gli stava attraversando la strada. Questo il drammatico destino di Francesco Chiappardi da una prima ricostruzione del tragico incidente stradale che ieri sera è costato la vita al 35enne, originario di Padula. Tutto è successo a Sassano, nei pressi del cimitero comunale. Francesco stava tornando a casa dalla moglie e dalla figlioletta a bordo della sua moto. Violento l'impatto, il corpo dell’autotrasportatore è stato sbalzato a circa 10 metri. Gravissime le ferite riportate nella caduta, letali. Il 35enne sarebbe morto sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, intervenuti sul posto e quelli della stazione di Sassano stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al lavoro anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Sul luogo del tragico incidente è intervenuto anche il sindaco Tommaso Pellegrino. Tante le persone accorse sul posto, familiari e amici del giovane distrutti dal dolore per l'ennesima morte sulle strade salernitane.