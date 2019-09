Nomine Asi: condannati il sindaco Canfora e Di Niesta Il primo cittadino di Sarno ed ex presidente della Provincia ora rischia la sospensione

Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, ed ex presidente della provincia di Salerno, e Bruno Di Nesta, ex direttore generale di Palazzo Sant’Agostino, sono stati condannati per tentata concussione nei confronti di Gigi Cassandra, all’epoca dei fatti presidente dell’Asi di Salerno. Le pressioni e l'invito a Gigi Cassandra dai vertici della Provincia a soprassedere dalla nomina dei revisori dei conti dell’Asi, fu un vero e proprio abuso tale da configurare il reato di concussione.

Ieri, dopo sette anni dall'inizio del procedimento, è arrivata la condanna per Giuseppe Canfora e Bruno Di Nesta. A decretarla sono stati i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno: 2 anni di reclusione a carico dell’ex presidente della Provincia e un anno e 4 mesi per Di Nesta. Canfora ora rischierebbe la sospensione dalla carica di sindaco del comune di Sarno.