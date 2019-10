Irregolarità alimentari, multe per i ristoranti di pesce Anche a Salerno i controlli dei carabinieri: niente etichette e truffe a tavola

Continuano i controlli da parte dei carabionieri del gruppo per la Tutela agroalimentare per garantire la sicurezza dei prodotti che arrivano sulla tavola e dunque della salute dei cittadini. Anche Salerno - insieme a Torino, Parma, Roma e Messina - è stata destinataria di una serie di verifiche da parte dei militari.

Le ispezioni sono scattate in 26 ristoranti, ed hanno portato al sequestro di oltre 200 chili di prodotti alimentari risultati privi di rintracciabilità, con etichette senza informazioni chiare e comprensibili o per mancato abbattimento dei prodotti ittici destinati alla consumazione a crudo.

Nello specifico, sono state contestate 14 sanzioni amministrative per un totale di poco più di 24mila euro, denunciati i titolari di due ristoranti, in quanto nel menù non indicavano i prodotti congelati, lasciandoli passare per freschi, o perché dichiaravano di somministrare calamari, gamberoni e granchi mentre, in realtà, servivano ai clienti totani, mazzancolle e surimi.