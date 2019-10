Movida fracassona: controlli della polizia nei locali Uscite di sicurezza irregolari e musica senza licenza: scattano le multe

Controlli della polizia nei locali della movida salernitana. Gli agenti avrebbero rilevato, in un ristorante della zona industriale di Salerno, l’impiego con mansioni di addetto alla sicurezza di un uomo la cui iscrizione nel registro prefettizio era stata già revocata per abuso dell’autorizzazione, sanzionando il gestore per un importo di 1.666 euro. Anche il lavoratore è stato multato per la stessa violazione perché avrebbe svolto l'attività con l'iscrizione prefettizia revocata. In un locale del centro città gli agenti avrebbero invece rilevato varie violazioni: l’impiego con mansioni di addetto alla sicurezza di un cittadino straniero non iscritto nell’apposito registro prefettizio (sanzione al gestore di 1.666 euro), l’esercizio di attività di intrattenimento musicale senza aver richiesto il rilascio della licenza, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver provveduto a voltura della licenza.

Inoltre il dipendente straniero impiegato sarebbe stato sanzionato per aver svolto le mansioni di addetto alla sicurezza senza essere iscritto nel registro prefettizio. Interventi anche in un altro locale di intrattenimento del centro città dove sarebbero state rilevate irregolarità penali ed amministrative a carico del gestore e degli addetti alla sicurezza. Denunciato a piede libero al TULPS il titolare per non aver tenuto sgombre le uscite di sicurezza (la via d’esodo dell’uscita di sicurezza sarebbe stata ostruita da transenne in ferro), verbale per aver consentito, quale titolare dell’attività la somministrazione agli avventori di bevande alcooliche e superalcooliche dopo le ore 3 del mattino (sanzione per un importo di euro 6.666 euro), verbale a carico di due addetti alla sicurezza per aver svolto attività di addetto alla sicurezza presso il suddetto locale senza tenere esposto il tesserino di riconoscimento di colore giallo recante la scritta “Assistenza”, idoneo al riconoscimento della funzione svolta (sanzione per un importo di 6.666 ciascuno).