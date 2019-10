Tragedia a Salerno: donna precipita dal sesto piano e muore Sotto choc pedoni e passanti che hanno assistito al dramma

Tragedia questa mattina intorno alle otto nel rione Carmine a Salerno. Un'anziana è precipitata dal sesto piano della sua abitazione finendo su un’automobile. La donna sarebbe morta sul colpo. Sotto choc pedoni e passanti che si trovavano sul posto e hanno assistito a quanto accaduto. Inutili i

tentativi da parte dei sanitari dell'Humanitas di rianimare l'anziana, non hanno potuto far altro che confermarne il decesso. La strada è stata chiusa al transito per consentire i rilievi, sul luogo di quello che sembra essere un suicidio la polizia municipale.