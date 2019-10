Rissa per motivi sentimentali: denunciati 6 minori Un ragazzino è finito in ospedale

Rissa per motivi sentimentali. Coinvolti e denunciati diversi minorenni a Sant’Egidio del Monte Albino. Un gruppo di ragazzini avrebbe aggredito dei coetanei, adoperando dei corpi contundenti. I carabinieri sul posto hanno trovato e sequestrato anche una mazza da baseball. Dopo l’aggressione, uno dei minori è stato costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale Umberto I, per le lesioni riportate. I Carabinieri di Pagani sono immediatamente giunti all’individuazione di una parte del gruppo di aggressori, denunciando 4 minori dell’agro per le condotte lesive.Gli uomini dell’arma sono poi giunti ad altri due minori, sempre dell’agro, che nella giornata di ieri sono stati denunciati a loro volta per porto abusivo di armi e per le lesioni causate al loro coetaneo. Dalle indagini dei carabinieri della Tenenza di Pagani, è stato evidenziato come il motivo scatenante sarebbe da ricondurre ad una questione sentimentale.

Sono in corso ulteriori accertamenti per arrivare all’identificazione di altri giovani che avrebbero partecipato all’azione violenta.