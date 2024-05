Salernitana, nuova settimana in attesa di segnali sul fronte societario L'ad Milan era presente a Torino. La palla è nelle mani di Iervolino

Il pari con la Juventus con i rimpianti in casa Salernitana sia per il gol di Rabiot incassato al 91’ che per la conclusione di Basic ad un passo dall’incrocio dei pali al 98’. Maurizio Milan ha sussultato dalla sua poltrona della tribuna dell’Allianz Stadium. Un successo in casa della Juventus avrebbe lenito in minima parte la delusione per la retrocessione in serie B. Chissà come avrà reagito invece il patron Danilo Iervolino: il patron ha assistito alla sfida da remoto, con il pari di Torino che gli avrà strappato un mezzo sorriso e magari anche il rammarico per ciò che poteva essere e non è stato.

Mandata in archivio anche la trasferta con la Juventus, restano appena due le partite che dividono la Salernitana dal traguardo di un campionato amaro. Prima dell’epilogo della serie A, l’ambiente granata spera di poter avere indicazioni su quale sarà il progetto futuro. E soprattutto se ci sarà ancora Danilo Iervolino al timone di una nave che ora attende una profonda rivoluzione per ripartire spedita dopo essersi inabissata nel peggiore dei modi. Fondi, investitori o permanenza? Questo il quesito che accompagna la Salernitana ormai da settimane. In attesa di un segnale, bramosi di poter dare il via al progetto risalita.