Viene dimesso dall'ospedale e muore: la verità dall'autopsia Indagati cinque medici per il decesso di un 67enne di Castelcivita

Dopo la denuncia presentata dai familiari, sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso di Vito Mastascusa, il 67enne originario di Castelcivita deceduto dopo essere stato dimesso da due ospedali, Roccadaspide ed Eboli. Cinque i medici iscritti nel registro degli indagati in servizio presso le due strutture sanitarie salernitane.

Ricoverato per un malore a Roccadaspide, era stato sottoposto ad una serie di esami dai quali però - secondo i camici bianchi - non sarebbero emerse particolari criticità. Di qui la scelta di non ricoverare l'uomo, che però, continuando ad avvertire malesseri diffusi, si era recato presso la struttura di Eboli. Anche qui però era stato fatto tornare a casa, ma dopo alcune ore Mastascusa era morto.

La moglie e i figli dell'uomo hanno presentato denuncia, ed è scattata l'inchiesta con il sequestro delle cartelle cliniche e ora l'autopsia per fare chiarezza sul decesso del 67enne.