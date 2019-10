Tragedia in casa: uomo muore tra le fiamme Il dramma questa mattina nel Vallo di Diano

Tragedia questa mattina nel Vallo di Diano. Un uomo è morto nell'incendio sviluppatosi per cause ancora non chiare nella sua abitazione, a Montesano sulla Marcellana. Viveva da solo, molto probabilmente non è riuscito a dare l'allarme.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare stesse cercando di accendere il camino, poi qualcosa non deve essere andata nel modo giusto, un imprevisto costato la vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Per il malcapitato però non c'è stato nulla da fare. Un dramma che ha scosso l'intera comunità salernitana e riporta alla mente quello che accadde lo scorso anno a Caselle in Pittari, in Cilento, quando un anziano di 97 anni è stato trovato morto carbonizzato in casa, si era addormentato davanti al camino venendo poi avvolto dalle fiamme.