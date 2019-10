Ubriaco, picchia la compagna davanti al figlio minorenne Arrestato un 31enne di origine rumena, avrebbe anche minacciato la donna con un coltello

Ubriaco, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti al figlio minorenne. Arrestato nella notte, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, un 31enne di origine rumena a Montesano sella Marcellana. In azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva.

Dopo l'allarme lanciato al 112 da parte di una donna di nazionalità rumena, che chiedeva l'aiuto delle forze dell'ordine, i militari, arrivati sul luogo, hanno trovato l'uomo che, in stato di ubriachezza, avrebbe percosso la donna provocandole ecchimosi e contusioni in varie parti del corpo.

Nel corso del litigio, l'uomo avrebbe anche utilizzato un coltello, il tutto sarebbe avvenuto alla presenza del figlio minorenne.

L'uomo è stato immediatamente allontanato dalla casa e gli è stato prescritto il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari.

Da successive indagini è emerso che gli episodi di violenze e minacce subiti dalla donna sarebbero iniziati dal 2016, anno di inizio di convivenza dei due.