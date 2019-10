Rapinano una gioielleria armati di pistola: due arresti Portati via gioielli e preziosi. La refurtiva e le armi sono state recuperate dai carabinieri

Sono entrati armati di pistola questa mattina intorno alle nove in una gioielleria di via Velia, a Casal Velino Marina e, dopo aver minacciato con le armi il proprietario, hanno portato via gioielli e preziosi, per poi scappare a bordo di un'auto. Ad aspettarli alla guida un terzo complice. I malviventi hanno poi imboccato la Statale, fuggendo in direzione nord.

Sono scattati così i controlli e gli appostamenti in zona da parte dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania. Ad intercettare e fermare i fuggitivi, dopo un breve inseguimento, i militari della compagnia di Agropoli, nei pressi di Capaccio. Due le persone arrestate, una terza è riuscita a scappare. In auto è stato rinvenuto il bottino e le due pistole utilizzate per mettere a segno il colpo.