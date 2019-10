Movida fuorilegge: controlli a raffica della polizia Salerno: multa di 6mila euro per il gestore di una discoteca che serviva alcolici fuori orario

(e.c.) Gli agenti della Polizia di Stato della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Salerno hanno effettuato nei giorni scorsi alcuni controlli in città ed in provincia a locali di intrattenimento. In particolare gli agenti hanno rilevato alcune infrazioni alle normative ed alle ordinanze comunali in materia, redigendo alcuni verbali di violazione amministrativa con relative sanzioni pecuniarie.

A carico del gestore di un locale della zona orientale di Salerno sono stati redatti due verbali: uno per diffusione fuorilegge di musica. Il propietario è stato sanzionato per mille euro: il secondo verbale perché all'interno dell'attività non era esposto la tabella con i sintomi e la concentrazione alcolica, e perché mancava l'alcol test. In questo caso la multa è stata di 400 euro.

Inoltre, a carico del proprietario di un altro locale del centro storico è scattato il verbale per diffusione di musica fuori orario: dovrà pagare mille euro.

Al lungo elenco di sanzioni si sono poi aggiunge quelle ad un bar (anche in questo caso per gli impianti acustici e assenza di alcol test), mentre ad un ristorante è stata contestata la musica fuori orario. Un'altra multa è stata invece comminata al gestore di una discoteca, sorpreso a vendere alcolici dopo le 3 notte: in questo caso la maxi multa è di oltre 6mila euro.