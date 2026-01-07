Cavese, rinforzo in mediana: arriva Visconti Il classe 2000 ha firmato un contratto semestrale con opzione di rinnovo

Un rinforzo in mediana. La Cavese irrobustisce il centrocampo con l’arrivo di Elia Visconti. Il nuovo arrivo dal San Marino, club che milita in serie D con una prima parte di stagione da 20 presenze. Il calciatore arriva al club metelliano con contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni e indosserà la maglia numero 90.

Nato a Piacenza il 30 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter arrivando sino alla Primavera. Con il club neroazzurro ha conquistato uno scudetto ed una supercoppa con la formazione Under17 prima di passare al Bologna dove con la primavera conquista la Viareggio Cup ed una Supercoppa Italiana di categoria. Nella stagione 2020/21 inizia il suo percorso tra i “grandi” in Lega Pro con la maglia del Piacenza collezionando 32 presenze, prima di un triennio alla Lucchese per oltre 150 gare tra i professionisti e 5 reti all’attivo.