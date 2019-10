Operazione Ground Zero: in carcere imprenditore e consulente In azione la guardia di finanza. Ad incastrare i due alcune intercettazioni

Nuovo capitolo per l'operazione della Guardia di Finanza di Salerno denominata Ground Zero. Questa mattina, su disposizione della locale Procura della Repubblica, le fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di un imprenditore e del suo consulente tributario.

Per quest’ultimo, che era già tra gli indagati sottoposti a misura cautelare lo scorso 18 ottobre, il Gip ha disposto l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, ripristinando la custodia in carcere, per aver violato le prescrizioni impartite. Sarebbe infatti emersi dalle intercettazioni, dopo la scarcerazione del professionista, i contatti avuti con l’imprenditore proprio per concordare una linea difensiva anche con l'utilizzo di documentazione contabile ritenuta contraffatta.