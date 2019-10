Ruba vestiti in un negozio e si rifugia in ospedale, arrestato Salerno: è un 38enne georgiano, nello zainetto è stata ritrovata la merce portata via

(e.c.) Un 38enne di origini georgiane è stato bloccato ieri pomeriggio dagli agenti di polizia per aver rubato alcuni capi di abbigliamento all'interno di un negozio in via san Leonardo a Salerno.

Il fatto è accaduto intorno alle 14 di ieri: gli agenti sono stati avvertiti dopo alcune segnalazioni di furto. La pattuglia, una volta arrivata sul posto, ha notato un uomo corrispondente alle descrizioni che si allontanava dal luogo in cui aveva commesso il furto e, per non destare sospetti, entrava nell'ospedale Ruggi d'Aragona. L'uomo è stato sorpreso nel reparto di rianimazione mentre cercava di cambiare abbigliamento per non farsi riconoscere.

Gli agenti hanno bloccato lo straniero e trovato nello zainetto un pantalone, alcune maglie e tute sportive che aveva rubato pochi istanti prima all'interno del negozio. Il 38enne, irregolare sul territorio e con diversi precedenti, è stato arrestato per furto aggravato. La refurtiva recuperata, per un valore di circa 400 euro, è stata restituita al proprietario dell'attività commerciale.