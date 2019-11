Offriva denaro a ragazzine in cambio di sesso: arrestato Un 28enne è stato incastrato a Olevano dopo la denuncia di una bambina di 12 anni

Fermava le ragazzine per strada con la scusa di un'indicazione stradale e poi offriva loro dei soldi in cambio di prestazioni sessuali. Sono scattate così le manette per un giovane 28enne di Montecorvino Pugliano che cercava le sue vittime davanti alle scuole e ai parchi cittadini.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una ragazzina di 12 anni che ha raccontato agli inquirenti di essere stata bloccata dall'uomo che si era avvicinato a lei in auto nella frazione Monticelli, ad Olevano sul Tusciano, fermandola con una scusa e poi offrendole denaro in cambio di sesso.

Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di prostituzione minorile e durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per essersi reso responsabile di altri episodi in cui si era abbassato i pantaloni e si era masturbato davanti alle povere studentesse di passaggio davanti alle scuole, invitandole a salire in auto.