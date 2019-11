Riposa in pace giovane angelo: Tobia muore a 17 anni Avrebbe compiuto 18 anni il 1 dicembre

Non ce l’ha fatta Tobia, il ragazzo di 17 anni investito lo scorso 8 novembre da un treno mentre era alla stazione di Angri. Dopo l’impatto con il cordoglio, il ragazzo era stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e da giorni versava in gravi condizioni.

È morto nella tarda serata di ieri a causa delle ferite riportate. In questi giorni, dopo l’appello di genitori ed amici, era stata attivata una macchina della solidarietà per le donazioni di sangue che avevano coinvolto i cittadini di tutta la provincia, ma per Tobia non c’è stato più nulla da fare.



Il ragazzo, originario di Sant’Egidio del Monte Albino, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 1 dicembre. L’intera comunità agro nocerino sarnese è sotto choc. Tanti i messaggi di condoglianze e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia distrutta per la perdita del ragazzo. Tra questi, il cordoglio dell'ex primo cittadino di Angri, Cosimo Ferraioli che scrive sui social: “Riposa in pace Tobia, giovane angelo”.