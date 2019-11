Investito da un'auto mentre attraversa, muore sul colpo Tragedia a Caselle in Pittari: l'uomo alla guida ha prestato i primi, inutili, soccorsi

Ancora un incidente mortale sulle strade salernitane: l'ultima tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri a Caselle in Pittari, dove un 79enne del posto ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Il sinistro è avvenuto in località "Vellina", a poca distanza dal centro.

Per l'anziano non c'è stato nulla da fare ed è deceduto praticamente sul colpo. Alla guida dell'auto - una Volkswagen Passat - un 40enne anche lui di Caselle in Pittari, che si è immediatamente fermato per allertare il 118 e prestare i primi soccorsi.

Purtroppo però per la vittima non c'è stato nulla da fare: sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sapri per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi del caso. Fatale potrebbe essere stato il buio della strada, senza illuminazione, che non avrebbe consentito al guidatore di accorgersi dell'uomo. Le indagini sono state affidate ai militari.