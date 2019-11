Tragedia in casa: muore folgorata mentre fa la doccia Sant'Egidio del Monte Albino: la vittima è una donna di 58 anni. Inutili i soccorsi

E' morta folgorata mentre faceva la doccia nel bagno esterno della sua abitazione: tragedia nel pomeriggio a Sant'Egidio del Monte Albino. La vittima è una donna di 58 anni: fatale sarebbe stato il contatto tra uno scaldino alimentato a corrente elettrica e l'acqua. Da valutare anche un possibile malfunzionamento dell'elettrodomestico.

A fare la tragica scoperta sono stati i figli della donna, dopo aver notato che la madre non rientrava in casa. Inutili purtroppo i soccorsi, quando sono giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 58enne. Sull'episodio indagano i carabinieri.