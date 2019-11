Nascondeva la droga sotto l'ascella: arrestato un 24enne Le dosi erano pronte per essere vendute sulla piazza di spaccio di Palinuro

Sono scattate le manette per un giovane gambiano di 24 anni sorpreso ieri sera dai Carabinieri del nucleo operativo di Sapri a Policastro. Il ragazzo. già noto alle forze dell’ordine e residente a Palinuro in una struttura ricettiva per richiedenti asilo, è stato fermato con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

I Carabinieri si sono insospettiti dopo averlo notato muoversi in maniera furtiva verso il centro di Palinuro, Durante il controllo dei militari in borghese, l’uomo ha provato a darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato.

Perquisito, sotto l’ascella nascondeva una busta in cellophane contenente 30 dosi di marijuana pronta per essere venduta. In un altro involucro, invece, è stato trovato un panetto di marijuana che, sommato alle altre dosi, faceva un quantitativo di circa 60 grammi di sostanze stupefacenti, tutte destinate alla piazza di spaccio di Palinuro.

L’uomo è stato arrestato e si trova in attesa del rito direttissimo. La droga è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.