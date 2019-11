Tragedia a Trentinara: donna muore carbonizzata Un incendio é divampato all’interno dell’abitazione, grave il marito della vittima

Tragedia nel salernitano. Un incendio é divampato a Terminara, all’interno di un’abitazione: morta una donna carbonizzata dalle fiamme, grave il marito.

Intorno alle 8 di questa mattina le fiamme hanno avvolto la casa dei due coniugi situata in via Europa. Nulla da fare per la pensionata di 87 anni che ha perso la vita a causa dell’incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Eboli con l’ambulanza medicalizzata dell’Asi di Piazza Santini e l’unità rianimativa Vo.Pi. di Licinella. Grave Il marito della vittima che è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Battipaglia.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da una stufa a legno.