Incidente mentre tornava a casa: Mariapia non ce l'ha fatta Auletta, la tragedia della 24enne: la famiglia ha deciso di donare gli organi. Dolore in paese

Non c'è stato il lieto fine, e il salernitano piange un'altra vittima della strada. Mariapia Di Stasio, 24 anni, è morta dopo cinque giorni di ospedale. Il decesso è avvenuto sul letto del reparto di rianimazione dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dov'era stata trasferita dal "Curto" di Polla.

Originaria di Auletta, era rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre tornava a casa: stava guidando la sua auto, quando - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo, finendo la sua corsa fuori strada e poi andandosi a schiantare contro un albero. Un impatto terribile, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Trasportata dal 118 al presidio ospedaliero valdianese, i medici hanno deciso il trasferimento a Salerno per tentare il tutto per tutto. Dopo cinque giorni, però, la terribile notizia: i sanitari hanno dichiarato la morte cerebrale di Mariapia.

La famiglia, nonostante l'immane dolore, ha deciso di donare gli organi. L'espianto dovrebbe essere effettuato nel corso della giornata. Nei giorni scorsi la comunità di Auletta aveva anche organizzato una veglia di preghiera, ma non è bastato: il destino aveva deciso diversamente.