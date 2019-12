Tentano di truffare 90enne: salvata dalla dipendente postale La donna voleva prelevare circa 2 mila euro da consegnare a un amico del figlio

E' stata una dipendente dell'ufficio postale a salvare una donna di 90 anni da alcuni truffatori che stavano per derubare la vittima. E' successo qualche giorno fa nella filiale di via Capaccio, nel rione Calcedonia a Salerno, dove un'anziana stava per prelevare circa 2 mila euro dal suo conto.

La donna era caduta nella rete di alcuni truffatori che con l'inganno l'avevano convinta a consegnargli la somma di denaro.

La signora era apparsa da subito in stato di agitazione, scrive il Mattino, aveva scavalcato la fila chiedendo di poter prelevare subito i suoi soldi per poterli consegnare a un amico del figlio per aiutarlo. Il comportamento ha insospettito l'impiegata postale che ha rifiutato la richiesta dell'anziana. Così la donna, in preda all'ansia, è uscita in fretta dall'ufficio e si è fermata davanti a un supermercato, come se ad attenderla ci fosse qualcuno.

Dunque la dipendente è uscita ed ha seguito la 90enne, ha allertato il direttore della filiale e i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Alla vista dei militari, però, i due uomini sono fuggiti. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei due truffatori.