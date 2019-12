Cetara è isolata: circa 200 persone bloccate in un albergo Un intero pezzo di terrazzamento ha ceduto bloccando la circolazione

Un intero terrazzamento ha ceduto a pochi passi dall'Hotel Cetus di Cetara. Con la frana di questa mattina sulla statale a Maiori, l'ingresso nella cittadina dell divina Costiera è bloccato, così come lo sono i residenti e circa 200 persone presenti nell'albergo per un ricevimento. All'interno della struttura ricettiva attualmente ci sarebbero, stando ad una stima delle forze dell'ordine circa 200 persone, per un ricevimento, impossibilitate a lasciare la struttura. E' quanto emerso da una riunione d'urgenza in Prefettura del centro di soccorso. Alla riunione sono presenti anche il Questore di Salerno e Fulvio Bonavitacola.

Attualmente sul posto sono presenti diversi vigili del fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine, presente anche l'amministrazione comunale con l'assessore al turismo, Angela Speranza e il primo cittadino Fortunato Della Monica che è in stretto collegamento con la Prefettura e sta cercando, insieme al sindaco di Vietri sul Mare di trovare una soluzione e una via di fuga alle persone rimaste bloccate in albergo. Attualmente, l'ipotesi più accreditata, è quella di allestire e trasverirle all'interno di un plesso scolastico di Vietri.

"In queste ore di pericolo per l'incolumità della cittadinanza e del nostro territorio, ci preme esortare tutti i cittadini a non allontanarsi dalle proprie abitazioni e invitiamo tutte le attività commerciali a chiudere temporaneamente il proprio esercizio. La furia di incessanti piogge ha trasportato detriti e veicoli lungo la carreggiata (zona Cannillo). Mentre in via Tuoro, nei pressi dell’ Hotel Cetus, é caduto un pezzo di terrazzamento bloccando l’intera carreggiata della SS Amalfitana 163. Il Sindaco di Vietri Giovanni De Simone, mette a disposizione l’istituto A.Pinto come punto di accoglienza per tutti coloro che sono impossibilitati a rientrare questa sera a Cetara". Questa la comunicazione ufficiale da parte dell'amministrazione comunale di Cetara.