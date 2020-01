La piccola Alessia muore a 13 anni: era affetta da Sma Quattro anni fa rubarono il gruppo elettrogeno che alimentava il suo respiratore

Il suo cuore si è fermato, è volata via a soli 13 anni la piccola Alessia Aurucci. Una vita troppo breve ma tanto difficile la sua, costretta a lottare da quando era in fasce contro l'atrofia muscolare spinale, meglio conosciuta come Sma, che l'aveva colpita a soli 6 mesi.

Alessia, originaria di Sant’Egidio del Monte Albino, era costretta a vivere a letto con un respiratore e con un alimentatore elettronico. In passato venne rubato ai familiari proprio il gruppo elettrogeno che alimentava il suo respiratore. Da anni la sua famiglia combatteva una battaglia contro la burocrazia per avere un' adeguata assistenza per la propria piccola. Tanti e importanti le spese per occuparsi della bambina che aveva necessità di continue terapie e assistenza.

Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi per delle gravi complicanze polmonari, compromettendo in modo drammatico la sua condizione fino a portarla alla morte. Un'intera comunità si è stretta al dolore dei genitori per la la loro grave perdita.