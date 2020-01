Colliano in lacrime: oggi l'ultimo saluto all'imprenditore Nel primo pomeriggio i funerali presso la Chiesa Madre del comune salernitano

Esce di casa e non fa più ritorno. Tragedia in un piccolo comune della provincia di Salerno, nella mattinata di ieri, è stato ritrovato senza vita il corpo di un noto imprenditore della zona. Si tratta di Sabato Cavallo, 58enne, sposato e padre di tre figli. Nella giornata di venerdì sera la famiglia l'ha visto per l'ultima volta. Subito dopo la denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine che hanno iniziato a cercare il 58enne. Ieri mattina l'amaro ritrovamento in un terreno di campagna in località Monte di Pruno.

L'uomo era affetto da tempo da disturbi cardiaci. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14, si svolgeranno i funerali di Cavallo presso la chiesa Madre di Colliano. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità, era un imprenditore stimato e apprezzato.