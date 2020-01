Mezzo chilo di marijuana in auto: denunciato 28enne Il giovane è stato fermato durante un controllo dei carabinieri

Mezzo chilo di marijuana in un paese che conta, sulla carta, circa 2mila abitanti. E' stato fermato e denunciato un 28enne di Caggiano, piccolo comune del salernitano, per essere stato trovato in possesso di circa 500 grammi di marijuana.

Il giovane è stato fermato da un posto di blocco mentre, alla guida della propria auto, transitava lungo la strada che conduce a Caggiano. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente nascosta all'interno di un barattolo.

Per il 28enne, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente di guida.