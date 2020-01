Travolta da un'auto mentre stava passeggiando: grave una donna E' accaduto a Capitello. La vittima ha riportato numerosi traumi al torace e al cranio

Spaventoso incidente oggi pomeriggio sulla SS 18 tra Capitello, frazione di Ispani, e Policastro. Una donna di 55 anni che stava percorrendo la strada è stata travolta da una Mercedes Classe A che procedeva in direzione nord; alla guida un 63enne di Salerno.

L’impatto è stato violento, la vittima è stata presa in pieno ed è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla malcapitata; poi una corsa contro il tempo per raggiungere l’ospedale dell’Immacolata di Sapri e il San Luca di Vallo della Lucania dove ora è ricoverata in codice rosso.Ha riportato numerose fratture, traumi al torace e al cranio e una emorragia interna.

Intanto i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal comandante Francesco Barile, hanno proceduto ai rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sotto choc il conducente dell'automobile.