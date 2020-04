VIDEO | In giro nonostante i divieti: beccati dal drone Stretta sui controlli, denunciati 10 salernitani: sono stati sorpresi dal velivolo dei carabinieri

Capannelli di persone, assembramenti non autorizzati e uscite ingiustificate: l'elenco delle violazioni di chi proprio non riesce a rispettare i divieti imposti dal coronavirus è lungo. Anche per questo la Prefettura - che coordina le operazioni - ha ribadito che anche nei giorni a venire i controlli saranno rigorosi. Il rappresentante dello Stato, a margine del minuto di silenzio in onore di tutte le vittime del coronavirus, ha fatto sapere che a Salerno e provincia finora sono 2500 le persone denunciate.

Ma non si può mettere un militare o un agente di polizia locale ad ogni incrocio o portone. E la tecnologia in questo senso può dare una mano: a Salerno è in servizio anche un drone, in dotazione al 7^ Nucleo elicotteristi di stanza a Pontecagnano. Il velivolo ieri ha sorvolato diverse zone della città: dalla zona orientale, come Mercatello, fino al centro all'altezza di Piazza della Concordia. Una decina le persone denunciate grazie all'occhio del drone, che ha consentito ai carabinieri di poter intervenire con rapidità laddove erano stati notati assembramenti non autorizzati di persone.