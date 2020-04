Tentano di dar fuoco all'auto dell'ingegnere del comune Castelcivita, indagano i carabinieri. Il sindaco Forziati: "Non lo meritiamo, vigliacchi"

"Non lo meritiamo. Vigliacchi". Non ha usato giri di parole il sindaco di Castelcivita, Antonio Forziati, per commentare l'atto intimidatorio nei confronti del capo dell'ufficio tecnico del comune cilentano. Qualcuno ha infatti tentato di dar fuoco all'auto dell'ingegnere Amato, parcheggiata nei pressi del palazzo municipale.

"Con grande rammarico devo informarvi che è stato consumato nel nostro comune un gravissimo atto, nei confronti del nostro responsabile dell’ufficio tecnico comunale. astelcivita ancora una volta viene infangata e colpita al cuore. Non lo meritiamo. Vigliacchi": questo il durissimo commento della fascia tricolore rispetto a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. Sull'episodio indagano i carabinieri.