Montecorvino, 254 persone controllate: 3 denunciati Controlli su tutto il territorio. Altre 12 le sanzioni elevate

Circa 254 persone controllate di cui 3 denunciate. Più di 400 veicoli fermati e 12 sanzioni elevati. Sono i numeri dei controlli a tappeto messi in campo, per l’emergenza sanitaria, dalla polizia locale di Montecorvino Rovella, coordinata dal Comandante Massimiliano Falcone, e l'amministrazione comunale. I controli, che hanno l'obiettivo di contenere il diffondersi del Covid 19, sono indirizzati alle persone a piedi o alla guida di un veicolo. Sono stati controllati anche 154 esercizi commerciali che erano obbligati a restare chiusi.

I caschi bianchi hanno attivato anche un’azione mirata alla verifica delle persone oggetto di isolamento fiduciario o quarantena recandosi sia presso le abitazioni che utilizzando la videochiamata su WhatsApp.Inoltre, la protezione civile con l’associazione Noe di Montecorvino Rovella sta effettuando attività di presidio davanti agli uffici postali e sta supportando il Comune nella diffusione sul territorio dei messaggi sia finalizzati a non spostarsi che ad iniziative come i buoni alimentari.

“L’amministrazione comunale", sottolineano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il consigliere delegato alla Polizia Locale, Alfonso Di Vece, "vuole rivolgere un ringraziamento particolare alle donne ed agli uomini della polizia locale e del comando dei carabinieri che, in prima linea ed assumendo rischi notevoli, stanno lavorando tutti i giorni su più turni per cercare di garantire i cittadini di Montecorvino Rovella. Sarà nostro compito, al termine del periodo emergenziale, attivare con l’intera amministrazione comunale, un riconoscimento ufficiale di benemerenza a tutti loro. Il loro impegno e sacrificio vanno riconosciuti. Inoltre rinnoviamo il nostro appello ai nostri concittadini affinché stiano a casa per tutelare la nostra comunità. Tutti noi insieme riusciremo a superare questo momento difficile e dopo saremo più forti di prima”.