Incendi in aree boscate e terreni incolti,arrestato un pastore I carabinieri forestali hanno individuato l'uomo dopo alcuni mesi di indagini

Avrebbe incendiato diversi terreni in provincia di Salerno, a San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte, ma dopo alcuni mesi è stato incastrato dai carabinieri Forestali di Salerno che, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare e forestale lo hanno arrestato. Ai domciliari è finito un pastore, ritenuto responsabile di fatti che risalgono alla scorsa estate, ad una serie di incendi in aree boscate e su terreni incolti. Gli accertamenti condotti dai militari sui singoli eventi hanno fatto emergere come le modalità di accensione e le finalità dei diversi incendi, ovvero la rinnovazione della vegetazione erbacea ed arbustiva per il successivo pascolo, fossero sempre le stesse.

Le indagini sui movimenti delle mandrie che frequentavano per il pascolo le aree colpite dagli incendi, hanno consentito di individuare l'uomo, proprietario di numerosi ovi caprini, i cui spostamenti sono stati monitorati e riscontrati anche con l’ausilio della tecnologia.

La scorsa estate in provincia di Salerno sono stati ben 131 gli incendi di natura dolosa che hanno comportato un importante dispiegamento di uomini e mezzi coinvolti nelle operazioni di spegnimento e che hanno causato un significativo danno in termini ecologici e di perdita di biodiversità naturale. Sono, infatti, 606 gli ettari (circa 6 milioni di mq) di vegetazione andati in fumo nel 2019.