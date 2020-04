Sorpreso in spiaggia dalla polizia: multato Nei guai un salernitano

Serrati i controlli in città in queste ore per stanare i “furbetti” che, complice la bella giornata di sole, hanno deciso di violare le limitazioni da Covid 19. La polizia, a bordo di due moto d'acqua, ha scoperto e multato una persona che si trovava sul litorale cittadino.

Per l'uomo sono scattate come da prassi multa, denuncia e quarantena obbligatoria.