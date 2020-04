Dopo l'incendio sequestrato il deposito dell'ospedale di Polla Le indagini per ricostruire la dinamica del rogo: non esclusa la pista dolosa

Un ospedale in prima linea nel contrasto all'emergenza coronavirus, che ha dovuto fare i conti anche con le fiamme: dopo l'incendio che ha interessato un locale deposito, mandando in fumo anche rifiuti speciali, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina stanno provando a risalire alle cause.

La procura ha disposto il sequestro dei locali, affidando le indagini proprio ai militari guidati dal comandante Acquaviva. Per fortuna non si sono registrati feriti, e i danni sono stati contenuti al piano aggredito dal fuoco grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco.

Non si esclude che l'origine dell'incendio possa esserci di natura dolosa.